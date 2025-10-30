Россия
ВСУ оставили в приграничье предмет с устрашающей надписью о россиянах

Катушку оптоволокна с надписью о смерти россиян нашли в приграничье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

ВСУ оставили в приграничье предмет с устрашающей надписью о россиянах. Кадры опубликовал автор Telegram-канала «Старший Пограннаряда».

Он опубликовал фото катушки с оптоволокном для украинского дрона. На ней заводским способом нанесена надпись: «Хороший россиянин — [не живой] россиянин». Беспилотник, управляемый с помощью оптоволокна, попытался атаковать мирных жителей в приграничье, отмечает автор канала.

По его данным, ВСУ терроризируют жителей российского приграничья — Белгородской, Курской и Брянской областей.

Ранее Минобороны сообщило об отражении атаки украинских диверсантов на территории Курской области. Столкновение с украинскими военнослужащими произошло в районе населенного пункта Теткино.

