Выбрано лучшее вино России

Вином года в России выбрали игристое Brut d'Or Riesling от «Абрау-Дюрсо»

Подведены итоги конкурса Top100Wines, в ходе которого выбрали лучшее вино России. Им стало моносортовое игристое Brut d'Or Riesling от «Абрау-Дюрсо», пишет СМИ2.

Рейтинг Top100Wines основан на независимой дегустационной оценке вина и учитывает такие факторы, как розничная цена, представленность на рынке и репутация производителя. В нынешнем, юбилейном сезоне за звание лучших боролись 344 образца от главных виноделен страны. Их «вслепую» оценивали сомелье, журналисты и критики. В итоге эксперты отобрали ТОП100 лидеров, и уже между ними распределялись места с учетом потребительской доступности, цены и ряда других критериев. В ТОП100 этого сезона вошли вина 56 производителей, что стало рекордом за всю историю проекта.

В тройке оказались сухое красное «Саперави. Лимитированная серия» от «Усадьбы Перовских» и сухое белое «Рислинг» от «Имения Сикоры».

Так как Закавказский регион является крупнейшим экспортером вина на российский рынок, в 2023 году Top100Wines расширил географию — теперь выпускается и рейтинг «Большой Кавказ», посвященный лучшим винам Азербайджана, Армении и Грузии. В этом сезоне, например, лучшим вином «Большого Кавказа» стало грузинское Chelti Family Collection. Saperavi 2017 Oak Aged.

Ранее в России вывели полезный антиоксидант из косточки винограда. Вещество положительно влияет на психику и увеличивает эффективность борьбы с посттравматическими расстройствами на 30 процентов. Кроме того, некоторые компоненты, которые находятся в вине, улучшают здоровье.