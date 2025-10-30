Выброшенный за борт на сходке вор в законе Гули впервые появился на публике после избиения

В Абхазии выброшенный за борт яхты на сходке криминальных авторитетов сухумчанин Темур Капба, известный в криминальных кругах как вор в законе Гули, впервые появился на публике после избиения. Его фото в своем Telegram-канале публикует «Прайм Крайм».

На оказавшихся в распоряжении издания кадрах Капба в окружении соратников пришел на кладбище почтить память известного в Абхазии криминального авторитета прошлых лет Тенгиза Лакербая. Видно, что для передвижения мужчина использует трость, на которую опирается.

9 июля Гули без приглашения пришел на яхту, где проводил сходку Рауля Барцба (Пыза) — лидер так называемого гудаутского клана, которого называют главой криминального мира Абхазии. Незваный гость кинулся на Пызу с ножом, был избит, выброшен за борт и попал в республиканскую больницу.

