Wildberries задумала купить страховую компанию

«Коммерсантъ»: Wildberries собирается купить страховую компанию

Группа компаний Wildberries готовится развивать новое направление и задумала купить страховую компанию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, маркетплейс рассматривает возможность приобрести небольшого игрока рынка, у которого уже есть лицензия на ОСАГО. Выбор в этом сегменте, отмечает «Ъ», довольно большой: в том числе среди фирм, которые ранее принадлежали иностранным собственникам. Источники говорят, что Wildberries уже предлагали несколько вариантов, а сумма потенциальной сделки оценивается в 0,5-1 миллиард рублей.

В самой компании информацию о расширении бизнес-направлений пока не комментировали. Но как указывает финансовый эксперт Андрей Бархота, теоретически группа компаний могла бы купить страховщика ниже топ-30 по сбору страховых премий. Потенциально это могут быть «Тит», «Интери» или «Аскор».

Ранее стало известно, что «Апр-Сити/ТВД», которая входит в структуру Wildberries, приобрела акции Магаса, аэропорта Ингушетии, на 425 миллионов рублей. В собственности российского региона находились 338,5 тысячи акций аэропорта. Потом они были включены в отдельную программу приватизации на 2023-2025 годы.