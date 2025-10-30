Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

Захарова: «Коалиция желающих» пытается использовать рычаги давления на Россию

«Коалиция желающих» смещает фокус с сугубо военной поддержки Украины на попытки использовать рычаги финансово-экономического давления на Россию. На это обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как показали дискуссии в Лондоне, эта самая "коалиция желающих" все больше смещает фокус внимания с сугубо военной помощи [Украине] на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию», — отметила дипломат.

Захарова указала, что попытки Запада «поживиться» за счет российских замороженных активов, находящихся в Европе, а также доходов от них, говорят об «исчерпании ресурсов спонсоров Киева».

Ранее Захарова заявила, что планы Европейского союза предоставить Украине беспроцентный кредит за счет замороженных активов России связаны с исчерпанием собственных ресурсов. По ее словам, в «дырявых бюджетах» европейских стран ничего не осталось.