Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 30 октября 2025Мир

Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

Захарова: «Коалиция желающих» пытается использовать рычаги давления на Россию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Коалиция желающих» смещает фокус с сугубо военной поддержки Украины на попытки использовать рычаги финансово-экономического давления на Россию. На это обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как показали дискуссии в Лондоне, эта самая "коалиция желающих" все больше смещает фокус внимания с сугубо военной помощи [Украине] на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию», — отметила дипломат.

Захарова указала, что попытки Запада «поживиться» за счет российских замороженных активов, находящихся в Европе, а также доходов от них, говорят об «исчерпании ресурсов спонсоров Киева».

Ранее Захарова заявила, что планы Европейского союза предоставить Украине беспроцентный кредит за счет замороженных активов России связаны с исчерпанием собственных ресурсов. По ее словам, в «дырявых бюджетах» европейских стран ничего не осталось.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости