Захваченные в зоне СВО трофеи НАТО показали

Капонир показал захваченные в зоне СВО трофеи производства НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Российский боец с позывным Капонир показал захваченные в зоне специальной военной операции (СВО) трофеи производства Североатлантического альянса (НАТО). Его слова приводит РИА Новости.

«Нам досталось немного трофеев - в основном натовского производства. Одноразовый гранатомет — не стреляный еще, но он стрельнет в их сторону, автоматы», — рассказал военнослужащий.

Капонир также рассказал о факторах, способствующих решению боевых задач. Так, ключевую роль играет дождливая и туманная погода, которая не дает себя обнаружить.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины оставили технику НАТО при бегстве с позиций в Сосновке Днепропетровской области.

