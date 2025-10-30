Капонир показал захваченные в зоне СВО трофеи производства НАТО

Российский боец с позывным Капонир показал захваченные в зоне специальной военной операции (СВО) трофеи производства Североатлантического альянса (НАТО). Его слова приводит РИА Новости.

«Нам досталось немного трофеев - в основном натовского производства. Одноразовый гранатомет — не стреляный еще, но он стрельнет в их сторону, автоматы», — рассказал военнослужащий.

Капонир также рассказал о факторах, способствующих решению боевых задач. Так, ключевую роль играет дождливая и туманная погода, которая не дает себя обнаружить.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины оставили технику НАТО при бегстве с позиций в Сосновке Днепропетровской области.