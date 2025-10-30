Заколовшего жену россиянина отыскали в колонии

Суд приговорил мужчину к 10 годам и 10 месяцам колонии за убийство сожительницы

В Балашихе суд приговорил к 10 годам и 10 месяцам колонии особого режима 62-летнего местного жителя, который более девяти лет назад расправился с сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

После преступления мужчина скрылся из России, однако потом он был задержан в Республике Молдова и экстрадирован на родину.

В 2023 году у следователей появилась информация о том, что осужденный содержится в местах лишения свободы в Волгоградской области за растрату. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. В результате мужчину этапировали в Подмосковье для проведения следственных действий.

По версии следствия, в 2016 году осужденный во время конфликта с сожительницей сначала избил ее, а потом несколько раз ударил ножом. Женщина не выжила. В квартире ее обнаружила родственница.

