Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 30 октября 2025Силовые структуры

Заколовшего жену россиянина отыскали в колонии

Суд приговорил мужчину к 10 годам и 10 месяцам колонии за убийство сожительницы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Балашихе суд приговорил к 10 годам и 10 месяцам колонии особого режима 62-летнего местного жителя, который более девяти лет назад расправился с сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

После преступления мужчина скрылся из России, однако потом он был задержан в Республике Молдова и экстрадирован на родину.

В 2023 году у следователей появилась информация о том, что осужденный содержится в местах лишения свободы в Волгоградской области за растрату. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. В результате мужчину этапировали в Подмосковье для проведения следственных действий.

По версии следствия, в 2016 году осужденный во время конфликта с сожительницей сначала избил ее, а потом несколько раз ударил ножом. Женщина не выжила. В квартире ее обнаружила родственница.

Ранее в Свердловской области следователи предъявили обвинение 56-летнему жителю Березовского, который жестоко расправился с женой из-за спора о неподготовленном ужине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Российские войска уничтожили использовавшийся ВСУ мост в Днепропетровской области

    Россиянам рассказали о лучшем времени для поездки в Китай

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости