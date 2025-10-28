Силовые структуры
07:37, 28 октября 2025

Появились подробности о жестокой расправе над россиянкой из-за ужина

В Свердловской области следователи предъявили обвинение убившему жену мужчине
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Свердловской области следователи предъявили обвинение 56-летнему жителю Березовского, который жестоко расправился с женой из-за спора о неподготовленном ужине. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга.

Мужчина рассказал, что конфликт произошел после того, как жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина. После этого пьяный обвиняемый набросился на нее с ножом и ударил им женщину несколько раз. Руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых уточнил, что обвиняемый хотел разрезать тело на части и надежно все спрятать, чтобы скрыть следы преступления.

Однако хмель быстро выветрился, и у мужчины не хватило решимости довести до конца задуманное, после чего он сам сообщил о случившемся в полицию. На месте преступления правоохранители обнаружили сожженный мобильный телефон жены и другие важные вещдоки. Они лежали в печке.

Расправа произошла 17 октября. 25 октября мужчина сам пришел в полицию и сдался.

