04:00, 30 октября 2025Из жизни

Женщина не дождалась секса и сожгла дом любовника

Никита Савин
Фото: nydailynews.com

В США женщина подожгла дом любовника после того, как он позвал ее заняться сексом и уснул. Об этом пишет New York Daily News.

Тайя Рассел отказалась на скамье подсудимых в связи с инцидентом, который произошел в 2019 году. Тогда знакомый позвонил ей около четырех часов утра и пригласил заняться сексом у него дома, после чего отправился спать. Рассел приехала на место, но любовника так и не дождалась. Она восемь раз пыталась дозвониться ему, а потом написала в мессенджере: «Похоже, тебе жить надоело».

После этого американка отправилась на ближайшую заправку, купила горючие материалы и подожгла дом обидчика. Когда мужчина проснулся, ему пришлось выпрыгнуть из окна горящего дома. Он получил ожоги и надышался дымом, а его дом полностью уничтожило пламя. Пожарным удалось спасти лишь его собаку.

Изначально Рассел обвиняли в покушении, но после признания вменили более легкую статью о поджоге. Прокуратура добивается для женщины восьмилетнего срока. Окончательный приговор будет вынесен 9 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в США арестовали женщину, которая отравила бойфренда антифризом. Мужчина провел в реанимации несколько дней.

