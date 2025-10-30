Женщины перечислили причины нелюбви к оральному сексу

Женщины, избегающие орального секса, перечислили причины своей нелюбви к нему. Своим опытом они поделились в разделе «Sex» форума Reddit.

По словам одной из пользовательниц форума, раньше она чувствовала себя странно во время этого процесса и стеснялась инициировать его.

Мне было неловко начинать, а кроме того, я не получала достаточно обратной связи, и мне это не нравилось. Нужны стоны и поощрительные слова — они помогают почувствовать, что ты делаешь все правильно Fabulous-Honey-5997 пользовательница Reddit

Другая отметила, что у нее начинался сильный рвотный рефлекс, когда она пыталась заняться оральным сексом.

Меня от этого тошнит, и ничто никогда этого не изменит. Безумно сильный рвотный рефлекс, абсолютно не связанный с гигиеной. К сожалению, тошнота портит настроение, так что оральный секс исключен SheiraTiireine пользовательница Reddit

Еще одна женщина отметила, что оральные ласки слишком возбуждают мужчин, и она понимает, что ей достанется меньше внимания.

Женщинам часто требуется больше времени, чем мужчинам, чтобы возбудиться и получить удовольствие от секса. Бывали моменты, когда я хотела заняться оральным сексом, но не решалась, потому что знала: это настолько возбудит его, что я не смогу догнать партнера и возбудиться так же сильно, как он, до начала секса. А если он уже очень возбужден, секс, вероятно, будет намного короче, поэтому я не смогу получить достаточно удовольствия yellowsprings пользовательница Reddit

Ранее женщины, работавшие стриптизершами, вспомнили о просьбах клиентов, которые считают самыми странными. Одна стриптизерша вспомнила, что ее самый странный клиент носил с собой патронташ с капсулами, заполненными прахом его собаки.