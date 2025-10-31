Из жизни
06:00, 31 октября 2025Из жизни

25-летняя учительница год насиловала школьника

В США учительницу приговорили к году тюрьмы за совращение 15-летнего ученика
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Monterey County Sheriff's Office

В США учительницу из штата Калифорния приговорили к году тюрьмы за совращение 15-летнего школьника. Об этом сообщает KSBW.

25-летнюю Мику Йонеду арестовали в январе и обвинили по 16 статьям, связанным с сексуальным насилием над учеником, не достигшим 16-летнего возраста. Следствие установило, что женщина совершала преступления в 2022-2023 учебном году, когда работала в средней школе в городе Вудленд.

Расследование в отношении Йонеды началось после того, как показания против нее дал пострадавший. Как заявил прокурор округа Монтерей, женщина использовала свое положение и доверие родителей пострадавшего, чтобы насиловать его в течение года. Также известно, что во время работы в школе Йонеда также занималась частным репетиторством. В связи с этим следователи подозревают, что от ее действий могли пострадать и другие дети.

После признания вины Йонеду приговорили к одному году тюрьмы и запретили приближаться к пострадавшему в течение 10 лет. Также она будет на 10 лет внесена в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии учительницу лишили регистрации после того, как она забеременела от трудного подростка. Перед этим она оформила опеку над школьником.

