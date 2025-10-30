Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 30 октября 2025Из жизни

Учительница забеременела от трудного ученика

В Новой Зеландии учительницу, забеременевшую от ученика, лишили регистрации
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новой Зеландии учительницу лишили регистрации после того, как она забеременела от трудного подростка. Об этом сообщает издание NZ Herald.

В школе, где преподавала женщина, учатся дети с медицинскими проблемами и малолетние правонарушители. Педагог стала проявлять повышенный интерес к 17-летнему ученику, у которого были проблемы с законом. В конце концов она оформила опеку над ним

Поскольку женщина стала опекуном подростка, его отпустили под залог и позволили переехать по ее адресу. Спустя несколько месяцев у них завязались романтические отношения. К тому моменту юноша уже не был ее учеником, но все еще не достиг совершеннолетия. Учительнице в тот момент было 35 лет. Вскоре она забеременела.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Позже юношу перевели в учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Когда учительница попыталась навестить его, их связь вскрылась, и школа уведомила учительский дисциплинарный трибунал о сложившейся ситуации.

Трибунал счел, что женщина совершила нарушение, когда оформила опеку над учеником и вступила с ним в отношения. Ее регистрацию в качестве преподавателя решили отменить.

Из документов трибунала следует, что пара не разорвала отношения до сих пор.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из Флориды, которая совратила ученика в другом штате. Женщину арестовали за преступления, совершенные в Северной Каролине.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал срочно испытать ядерное оружие. Как это отразится на отношениях России и США?

    В США снизили ставку

    Появились новые данные о массовых погромах в российском аэропорту

    Владельцев жилья предупредили о важном изменении осенью 2025 года

    Корейские производители решили отозвать четверть миллиона машин

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине

    Продажи игровых приставок в России упали

    Появились подробности попытки массированной ночной атаки ВСУ на российские регионы

    Учительница забеременела от трудного ученика

    Вероятность скорого выпадения снега в европейской части России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости