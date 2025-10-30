Учительница забеременела от трудного ученика

В Новой Зеландии учительницу, забеременевшую от ученика, лишили регистрации

В Новой Зеландии учительницу лишили регистрации после того, как она забеременела от трудного подростка. Об этом сообщает издание NZ Herald.

В школе, где преподавала женщина, учатся дети с медицинскими проблемами и малолетние правонарушители. Педагог стала проявлять повышенный интерес к 17-летнему ученику, у которого были проблемы с законом. В конце концов она оформила опеку над ним

Поскольку женщина стала опекуном подростка, его отпустили под залог и позволили переехать по ее адресу. Спустя несколько месяцев у них завязались романтические отношения. К тому моменту юноша уже не был ее учеником, но все еще не достиг совершеннолетия. Учительнице в тот момент было 35 лет. Вскоре она забеременела.

Позже юношу перевели в учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Когда учительница попыталась навестить его, их связь вскрылась, и школа уведомила учительский дисциплинарный трибунал о сложившейся ситуации.

Трибунал счел, что женщина совершила нарушение, когда оформила опеку над учеником и вступила с ним в отношения. Ее регистрацию в качестве преподавателя решили отменить.

Из документов трибунала следует, что пара не разорвала отношения до сих пор.

