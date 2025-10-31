72-летней Елене Прокловой сделали предложение руки и сердца

72-летняя Елена Проклова заявила, что сыграет свадьбу со своим бывшим мужем

72-летняя заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова сообщил, что ее бывший муж, бизнесмен Андрей Тришин снова сделал ей предложение руки и сердца. Об этом сообщает RTVI.

Актриса развелась с супругом в 2015 году, однако все эти годы пара продолжала общаться.

«Мы никак не могли пожить друг для друга, находились какие-то задачи, проблемы. Последний муж сделал мне предложение, а что делать, мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе» — заявила звезда.

Проклова добавила, что еще не ответила мужчине, но скорее всего даст свое согласие на повторную свадьбу.

Ранее Елена Проклова заявила, что согласна сыграть в спектакле с актером Михаилом Ефремовым после его условно-досрочного освобождения.