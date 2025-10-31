Россия
12:05, 31 октября 2025Россия

Алаудинов заявил о любви к украинцам

Алаудинов: Я люблю украинский народ и жалею его
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о любви к украинскому народу. Его слова приводит Telegram-канал «Индия "Ахмат" МО РФ».

Алаудинов сказал, что вместе с тем ему жалко украинцев, которых он называет «такими же русскими, как мы с вами».

Единственным отличием россиян от украинцев генерал назвал то, что последним «промыли мозги». «Они должны стоять с нами рядом, плечом к плечу, как их деды и отцы стояли всю историю. Мы всегда были одним единым народом», — заключил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов обратился к участникам спецоперации. Генерал напомнил бойцам, что в подчиненных ему отрядах придерживаются взгляда о единстве мусульман и христиан, воюющих в рядах Российской армии. Он добавил, что бойцов разных конфессий объединяют Россия и традиции.

