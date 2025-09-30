Россия
10:56, 30 сентября 2025Россия

Алаудинов обратился к бойцам СВО

Алаудинов заявил, что не разделяет бойцов по национальности
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к бойцам «Ахмата». Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!»

Алаудинов указал, что для него не имеет значения национальная принадлежность подчиненных. Он отметил, что в решении кадровых вопросов ориентируется исключительно на профессиональные и личные качества военнослужащих. «Мне не нужны ни ваши звания, ни ваши выслуги боевые, ни ваш рост, ни размер вашей ноги. Главное — какой это человек», — сказал он.

Также командир «Ахмата» подчеркнул, что в его отрядах придерживаются взгляда о единстве мусульман и христиан, воюющих в рядах Российской армии. Бойцов разных конфессий объединяет Россия и традиции, добавил генерал.

Ранее Апти Алаудинов рассказал о попавших в полное окружение бойцах одного из подчиненных ему отрядов. По его словам, группа солдат «Ахмата» была зажата противником на животноводческом комплексе между Черкасским Поречным и Мартыновкой. Бойцы почти два месяца находились в полном окружении, не переставая при этом оказывать давление на логистику украинских войск, пояснил он.

