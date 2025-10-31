WP: Ядерный полигон в Неваде стал кучей ржавчины, восстановление займет годы

Полигон в Неваде не годится для возобновления физических ядерных испытаний, произошла потеря компетенций, к тому же оборудование пришло в негодность. Об этом рассказали бывшие сотрудники полигона, их слова приводит газета The Washington Post (WP).

«Кадровый вопрос — это серьезная проблема. Руководители испытаний — не бюрократы. Это была не толпа, собирающаяся для презентации в PowerPoint. У этих людей было много грязи под ногтями», отметил экс-чиновник в ядерной сфере Пол Дикман. Он лично принимал участие в ряде испытаний ядерного оружия на полигоне.

Уточняется, что последние подземные испытания в Неваде проводились в 1992 году. Сейчас же полигон нуждается в ремонте: люди, побывавшие на нем недавно, сравнили оборудование для прокладки туннелей с «кучей ржавчины». Опрошенные изданием бывшие чиновники утверждают, что восстановление испытательного полигона займет годы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он уточнил, что их проведут «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Ранее в статье в финской газете Helsingin Sanomat (HS) сообщалось, что заявления главы Белого дома о немедленном начале ядерных испытаний могут быть попыткой привлечь внимание российского лидера Владимира Путина.