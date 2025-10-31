Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:45, 31 октября 2025Интернет и СМИ

Американский ядерный полигон сравнили с кучей ржавчины

WP: Ядерный полигон в Неваде стал кучей ржавчины, восстановление займет годы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Handout Old / Reuters

Полигон в Неваде не годится для возобновления физических ядерных испытаний, произошла потеря компетенций, к тому же оборудование пришло в негодность. Об этом рассказали бывшие сотрудники полигона, их слова приводит газета The Washington Post (WP).

«Кадровый вопрос — это серьезная проблема. Руководители испытаний — не бюрократы. Это была не толпа, собирающаяся для презентации в PowerPoint. У этих людей было много грязи под ногтями», отметил экс-чиновник в ядерной сфере Пол Дикман. Он лично принимал участие в ряде испытаний ядерного оружия на полигоне.

Уточняется, что последние подземные испытания в Неваде проводились в 1992 году. Сейчас же полигон нуждается в ремонте: люди, побывавшие на нем недавно, сравнили оборудование для прокладки туннелей с «кучей ржавчины». Опрошенные изданием бывшие чиновники утверждают, что восстановление испытательного полигона займет годы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он уточнил, что их проведут «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Ранее в статье в финской газете Helsingin Sanomat (HS) сообщалось, что заявления главы Белого дома о немедленном начале ядерных испытаний могут быть попыткой привлечь внимание российского лидера Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

    Важность финансирования Украины Европой оценили

    В России отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине

    Россияне начали экономить на еде

    Детский тренер российского военно-спортивного клуба оказался в суде

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Еврокомиссия задумала судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

    Подруга бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых озвучила версию ее пропажи

    Россиянам предложили платить за проезд танцами

    Мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости