Американцы заревновали из-за заявления о превосходящей мощи нового китайского авианосца

«Взгляд»: США испытывают ревность к мощи нового авианосца «Фуцзянь» ВМС Китая

Демонстрация ВМС Китая способности запускать и принимать самолеты с нового авианосца «Фуцзянь», а также заявления китайской стороны о его превосходящей мощи, вызвали ревность в США. Об этом пишет издание «Взгляд».

Водоизмещение «Фуцзяня» превышает 80 тысяч тонн, он является крупнейшим авианесущим кораблем, построенным за пределами Соединенных Штатов. Кроме того, согласно заверениям китайских экспертов, эффективность взлета самолетов ДРЛО KJ-600 с палубы судна за счет электромагнитной катапульты выше, чем на самых современных американских авианосцах класса «Джеральд Форд».

В свою очередь, американские эксперты усомнились в этом, предположив, что «Фуцзянь» способен обеспечить максимум 60 процентов производительности американского авианосца типа «Нимиц» по боевым вылетам. Кроме того, капитан ВМС США Карл Шустер утверждает, что угол, под которым на китайском судне оборудована посадочная палуба, недостаточно велик, равно как и запас площади палубы на транспортировку самолета к месту стоянки после посадки. При этом посадочная зона чересчур длинная, а совокупность этих факторов делает пространство для маневра слишком узким.

Издание признает, что в связи с особенностями строения «Фуцзяня» палубные операции будут существенно сложнее, чем на авианосцах США. Кроме того, у китайских специалистов куда меньше опыта, поскольку американские ВМС используют суда такого типа больше ста лет.

При этом самолеты КНР имеют большую, чем американские, боевую нагрузку и больший боевой радиус, следовательно, они доставят больше авиационных средств поражения на каждый вылет ипревзойдут их по дальности. С такими возможностями никак не получится умалить значимость «Фуцзяня».

Хотя на сегодняшний день ни одна страна в мире не может сравниться с США по эффективности использования авианосцев, Китай бросил этому лидерству серьезный вызов, резюмируют авторы статьи.

Ранее прототип модернизированного учебно-тренировочного самолета (УТС) JL-10 («Цзяолянь-10») заметили в Китае. Самолет может стать «летающей партой» для палубной авиации.