11:42, 31 октября 2025Ценности

Анна Седокова похвасталась грудью в наряде с глубоким декольте на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала откровенное фото. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница предстала на размещенном фото в черном наряде с глубоким декольте. При этом звезда похвасталась грудью.

Кроме того, певица распустила завитые в локоны светлые волосы. Свой образ она завершила макияжем в нейтральных оттенках.

Ранее в октябре Седокова прошлась на камеру в откровенном образе. Исполнительница была запечатлена в черном облегающем боди и ботфортах.

