20:22, 24 октября 2025

Анна Седокова прошлась на камеру в откровенном образе

Певица Анна Седокова прошлась на камеру в откровенном боди и ботфортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова прошлась на камеру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница была запечатлена в черном облегающем боди и ботфортах. Поверх упомянутого наряда она надела кожаную оверсайз-куртку, дополнив образ солнцезащитными очками.

В то же время она распустила завитые в локоны светлые волосы. «Я должна была это снять», — подписала певица публикацию.

Ранее в октябре Анна Седокова снялась в блестящем прозрачном платье. Исполнительница снялась в серебристом блестящем платье из сетки, сквозь которое просвечивалось тело звезды.

    Все новости