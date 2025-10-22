Певица Анна Седокова снялась в блестящем прозрачном платье

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница снялась в серебристом блестящем платье из сетки, сквозь которое просвечивалось тело звезды. Упомянутый наряд имел разрез до бедра, обнажая ногу знаменитости.

В качестве обуви она выбрала прозрачные босоножки на каблуках. Образ певицы завершили солнцезащитные очки.

Ранее в октябре Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте. Звезда также надела обувь на высоких каблуках в тон наряду и удлиненные перчатки из аналогичного материала