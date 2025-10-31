Артемий Лебедев назвал «самую большую глупость на свете»

Артемий Лебедев назвал глупостью смартфоны с золотом и крокодиловой кожей

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал глупостью смартфоны, в дизайне которых используются золото и другие дорогостоящие материалы. Мнением он поделился в обзоре новостей, видео вышло во «ВКонтакте».

«Когда люди какую-то крокодиловую кожу или золото используют для электроники, это самая большая глупость на свете из всех возможных глупостей», — заявил Лебедев. По его мнению, такие телефоны покупают те, у кого много лишних денег.

Ранее сообщалось, что Лебедев счел идиотизмом требование к СМИ ставить сноски и примечания при упоминании иноагентов и запрещенных в стране организаций. Блогер выразил надежду на то, что эти требования отменят.

Перед этим Лебедев также назвал одну из самых переоцененных достопримечательностей мира. Дизайнер заявил, что в каменных статуях на острове Пасхи нет ничего таинственного.