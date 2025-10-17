Артемий Лебедев назвал одну из самых переоцененных достопримечательностей мира

Артемий Лебедев назвал остров Пасхи переоцененной достопримечательностью

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев, посетивший все страны мира, назвал статуи на острове Пасхи переоцененной достопримечательностью. Такое мнение он выразил в обзоре новостей, выпуск вышел во «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал новость о том, что ученые из Бингемтонского университета в США выдвинули гипотезу о том, как жители острова Пасхи смогли передвинуть каменные статуи весом до 80 тонн. Лебедев отметил, что исследователи уже давно изучают находящиеся на этом острове истуканы и пытаются разгадать загадку их создания и перемещения.

По мнению Лебедева, в действительности в каменных статуях на острове Пасхи нет ничего таинственного. «Просто какие-то племена сходили с ума и им надо было расставлять по острову эти головы. Абсолютно ничего интересного на острове Пасхи нет. Это одна из самых переоцененных достопримечательностей на свете», — заявил он.

Ранее Лебедев назвал худшую, по его мнению, страну в мире. Ею блогер счел Сомали: он пояснил, что в этом государстве небезопасно, а жителям надо уметь выживать.