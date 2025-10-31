Экономика
14:39, 31 октября 2025Экономика

Банк России пообещал снизить ключевую ставку

Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российская экономика приходит в состояние равновесия. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в настоящее время наблюдается возвращение на траекторию сбалансированного роста. В конце 2024 года, как заметил Тремасов, экономика максимально перегрелась, а спрос сильно превысил предложение. Однако в 2025 году этот разрыв плавно убывает, а экономика приходит в состояние равновесия. Последнее советник назвал фундаментальным фактором, который обеспечивает замедление инфляционных процессов.

«По мере дальнейшего замедления инфляции мы будем снижать ключевую ставку», — пообещал он.

До этого руководитель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что резкое снижение ключевой ставки обернется для российской экономики двойным ударом. Сначала произойдет взлет инфляции. А потом вверх пойдут рыночные ставки. На дешевые кредиты в такой ситуации рассчитывать не придется.

