Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:36, 30 октября 2025Экономика

Набиуллина предупредила о двойном ударе по экономике

Набиуллина: Резкое снижение ключевой ставки чревато взлетом инфляции
Кирилл Луцюк
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Ura.ru / Globallookpress.com

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о негативных последствиях резкого снижения ключевой ставки. Главу регулятора процитировало ТАСС.

По мнению Набиуллиной, такой шаг в условиях высокой инфляции обернется двойным ударом по экономике. Сначала произойдет взлет инфляции. А потом вверх устремятся рыночные ставки. Как подчеркнула шеф Центрального банка, сам по себе «ключ» не может обеспечить дешевые кредиты. На умеренные ставки по займам можно надеяться только в условиях низкой инфляции.

Ранее Набиуллина объясняла, что главной угрозой для российской экономики от резкого снижения ключевой ставки может стать повышенный спрос на внутреннем рынке. По словам главы ЦБ, наблюдающийся сейчас разрыв между спросом и ограниченным предложением резко усилится. Это разгонит инфляцию, которая и так высока.

Также Набиуллина констатировала, что путь к низкой инфляции оказался долгим и непрямым.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости