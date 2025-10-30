Набиуллина предупредила о двойном ударе по экономике

Набиуллина: Резкое снижение ключевой ставки чревато взлетом инфляции

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о негативных последствиях резкого снижения ключевой ставки. Главу регулятора процитировало ТАСС.

По мнению Набиуллиной, такой шаг в условиях высокой инфляции обернется двойным ударом по экономике. Сначала произойдет взлет инфляции. А потом вверх устремятся рыночные ставки. Как подчеркнула шеф Центрального банка, сам по себе «ключ» не может обеспечить дешевые кредиты. На умеренные ставки по займам можно надеяться только в условиях низкой инфляции.

Ранее Набиуллина объясняла, что главной угрозой для российской экономики от резкого снижения ключевой ставки может стать повышенный спрос на внутреннем рынке. По словам главы ЦБ, наблюдающийся сейчас разрыв между спросом и ограниченным предложением резко усилится. Это разгонит инфляцию, которая и так высока.

Также Набиуллина констатировала, что путь к низкой инфляции оказался долгим и непрямым.