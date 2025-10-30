Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:10, 30 октября 2025Экономика

Набиуллина оценила продолжительность пути к низкой инфляции

Набиуллина: Путь к низкой инфляции в России вышел долгим и непрямым
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина оценила продолжительность пути к низкой инфляции. Главу регулятора процитировало ТАСС.

Набиуллина заявила, что путь к низкой инфляции оказался долгим и непрямым. По ее словам, «не нам судить» о том, могло ли получиться по-другому. Однако руководитель Центрального банка заверила, что и она, и ее коллеги убеждены в том, что низкий уровень инфляции необходим как для социальной и финансовой стабильности, так и для развития экономики.

Ранее Набиуллина предупредила, что раздача денег или дешевые кредиты станут гарантированным путем к стагфляции — падению экономики вместе с ростом инфляции. Это, по ее словам, перечеркнет итоги борьбы с бедностью. Она также заявила, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции, чего от нее добиваются представители бизнеса и некоторые депутаты, не приведет к снижению ставок по кредитам.

Руководитель Банка России полагает, что главной угрозой для российской экономики от резкого снижения ключевой ставки может стать повышенный спрос на внутреннем рынке. За этим последует разгон инфляции, которая и без того находится в настоящее время на высоком уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости