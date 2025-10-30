Набиуллина: Путь к низкой инфляции в России вышел долгим и непрямым

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина оценила продолжительность пути к низкой инфляции. Главу регулятора процитировало ТАСС.

Набиуллина заявила, что путь к низкой инфляции оказался долгим и непрямым. По ее словам, «не нам судить» о том, могло ли получиться по-другому. Однако руководитель Центрального банка заверила, что и она, и ее коллеги убеждены в том, что низкий уровень инфляции необходим как для социальной и финансовой стабильности, так и для развития экономики.

Ранее Набиуллина предупредила, что раздача денег или дешевые кредиты станут гарантированным путем к стагфляции — падению экономики вместе с ростом инфляции. Это, по ее словам, перечеркнет итоги борьбы с бедностью. Она также заявила, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции, чего от нее добиваются представители бизнеса и некоторые депутаты, не приведет к снижению ставок по кредитам.

Руководитель Банка России полагает, что главной угрозой для российской экономики от резкого снижения ключевой ставки может стать повышенный спрос на внутреннем рынке. За этим последует разгон инфляции, которая и без того находится в настоящее время на высоком уровне.