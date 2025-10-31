Россия
Бывшего российского депутата наказали за один пост об СССР

Бывшего омского депутата Велижанина наказали за пост об уничтожении СССР
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Бывшего депутата в Омской области Сергея Велижанина наказали за один пост об СССР. Как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», экс-чиновник разместил пост с «Планом Даллеса по уничтожению СССР».

По данным издания, Черлакский районный суд рассмотрел дело в отношении 71-летнего россиянина. Он был депутатом Черлакского райсовета от партии КПРФ. По сей день мужчина организовывает митинги.

Велижанина обвинили в публикации экстремистского материала в своей группе во «ВКонтакте». Речь идет о псевдоисторическом документе, в котором экс-глава ЦРУ Аллен Даллес якобы разработал план по уничтожению СССР через моральное разложение его населения.

Экс-парламентарий на суде признал вину. Его оштрафовали на тысячу рублей.

До этого сообщалось, что депутат Курганской областной думы Даниил Москвин назначил мать своим помощником.

