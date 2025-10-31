Килинкаров: Зеленский бросил группировку ВСУ в Красноармейске ради Европы

Президент Украины Владимир Зеленский бросил группировки Вооруженных сил страны (ВСУ) в окруженных Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике и Купянске в Харьковской области. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает aif.ru.

По его словам, перед украинским лидером стоял выбор: вывести военных из заблокированных городов, как предлагала российская сторона, либо пытаться деблокировать их силами украинских войск и удерживать в течение нескольких недель.

«Они приняли решение деблокировать. Это означает, что ни на какие уступки они идти не готовы и люди, которые попали в окружение, потенциально могут быть уничтожены. То есть там ситуация будет только обостряться», — отметил политик.

Он добавил, что такое решение было принято Зеленским, чтобы продемонстрировать способность Киева удерживать позиции на фоне подготовки мирного плана странами Европы. Килинкаров также подчеркнул, что из-за этого Европа продолжает финансирование Киева и поставки вооружений для ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войска Вооруженных сил Украины оказались заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что Россия готова пустить в зону окружения журналистов.