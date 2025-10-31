Взыскание долгов без суда, ограничение по сим-картам и контроль за оборотом спирта. С 1 ноября вступают в силу новые законы

С 1 ноября в РФ заработает внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности

С начала ноября в России вступает в силу ряд новых законов и положений, которые коснутся миллионов жителей страны. Среди них, в частности, внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности, ограничение количества сим-карт, оформленных на одного человека, и рост выплат отдельным категориям пенсионеров. Подробнее об этих и других изменениях — в материале «Ленты.ру».

Внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности

С 1 ноября меняется порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Теперь ФНС сможет делать это без обращения в суд, но только при условии отсутствия спора с налогоплательщиком.

Новый порядок распространяется на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и затрагивает долги по НДФЛ, налогу с доходов от продажи имущества или сдачи его в аренду, транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и налогу с самозанятых.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В первую очередь средства спишут с банковских карт, электронных кошельков, а также за счет драгметаллов на счетах или вкладах и цифровых рублей. Гражданин может оспорить решение о взыскании, подав в течение 30 дней с момента получения соответствующего уведомления возражение через личный кабинет на сайте ФНС, «Госуслуги» или через МФЦ. Если оно будет отклонено, а налогоплательщик останется несогласен с данным решением, спор будет решаться в судебном порядке.

Ограничение количества сим-карт на одного человека

С начала ноября начинают действовать правила, согласно которым на одного абонента с российским паспортом можно зарегистрировать не более 20 сим‑карт. Для иностранцев лимит в два раза ниже — не более 10 сим-карт.

Теперь при заключении нового абонентского договора будут проверять количество уже оформленных на человека номеров. Тем, кто ранее уже превысил лимит, нужно до 1 ноября 2025 года отказаться от лишних номеров, иначе операторы связи будут не вправе продолжать обслуживание

Проверить количество оформленных номеров можно через «Госуслуги» или в офисе операторов связи. Расторгнуть неактуальные договоры можно там же.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Перерасчет пенсий

В ноябре некоторым категориям пенсионеров произведут плановый перерасчет пенсий. Повышение выплат коснется только тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки.

Пенсию увеличат россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому оформили первую группу инвалидности

Также в ноябре в рамках ежеквартального перерасчета поднимут пенсии бывшим работникам летного состава гражданской авиации и угольной промышленности.

Другие изменения

Производить и продавать метанол и жидкости на его основе с 1 ноября разрешат только компаниям и индивидуальным предпринимателям, включенным в специальный государственный реестр. Также станет обязательной денатурация поступающего в продажу метанола и метанолсодержащих жидкостей. Под этим понимается добавление веществ, делающих продукт непригодным для употребления в пищу.

Также станет обязательной денатурация поступающего в продажу метанола и метанолсодержащих жидкостей. Под этим понимается добавление веществ, делающих продукт непригодным для употребления в пищу. Стартует пилотный проект по добровольной маркировке удобрений в потребительской упаковке. Эксперимент продлится с 1 ноября 2025 года до 31 августа 2026 года. В нем смогут принять участие производители удобрений, импортеры и организации оптовой и розничной торговли.

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com