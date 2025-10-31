Россия
Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число отравившихся в столовой колледжа «Звездный» в Санкт-Петербурге резко выросло. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что всего пострадали 20 человек. Восемь из них на данный момент госпитализировано. По данным канала, двое пострадавших являются сотрудниками поставщика питания ООО «Аурум плюс».

Об инциденте стало известно ранее 30 октября. Изначально сообщалось о семерых отравившихся.

Помимо того, стало известно, что в еде находили ногти, железные детали, мух и тараканов, а также сообщали о несвежих продуктах и бегающих по пищевому блоку крысах. Свои жалобы потерпевшие массово направили директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

