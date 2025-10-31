Число пострадавших в крупном ДТП с трамваем в российском городе резко выросло

Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25

Число пострадавших в крупном ДТП с трамваем и двумя маршрутками в Туле резко выросло с 19 до 25 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«По уточненной информации, в результате ДТП пострадали 25 человек», — пояснил агентству представитель регионального правительства.

Предварительно, детей среди пострадавших нет. Еще четверых жителей российского города спасти не удалось.

По данным чиновников, 21 пострадавшему оказывают медицинскую помощь в лечебных организациях Тульской области, их состояние находится на контроле медиков.

Трамвай, две пассажирские «Газели» и один легковой автомобиль столкнулись на Пролетарском мосту в Туле в пятницу, 31 октября. Ранее причиной аварии назвали сход трамвая.