Число пострадавших в крупном ДТП с трамваем в российском городе резко выросло

Число пострадавших в крупном ДТП с трамваем и двумя маршрутками в Туле резко выросло с 19 до 25 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
«По уточненной информации, в результате ДТП пострадали 25 человек», — пояснил агентству представитель регионального правительства.
Предварительно, детей среди пострадавших нет. Еще четверых жителей российского города спасти не удалось.
По данным чиновников, 21 пострадавшему оказывают медицинскую помощь в лечебных организациях Тульской области, их состояние находится на контроле медиков.
Трамвай, две пассажирские «Газели» и один легковой автомобиль столкнулись на Пролетарском мосту в Туле в пятницу, 31 октября. Ранее причиной аварии назвали сход трамвая.