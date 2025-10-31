Россия
В российском городе 19 человек пострадали в результате массового ДТП

В Туле 19 человек пострадали в результате массового ДТП, еще четверых не спасли
Фото: Telegram-канал «МЧС Тульской области»

В Туле 19 человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия (ДТП), еще четверых граждан не спасли, передает ТАСС.

В российском городе столкнулись трамвай, две пассажирские «ГАЗели» и один легковой автомобиль на Пролетарском мосту.

Получившие травмы граждане были доставлены в больницу. На месте начали работу экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого стало известно, что в Амурской области четыре человека стали жертвами аварии с участием фуры и легкового автомобиля на трассе «ЧитаХабаровск».

Еще раньше сообщалось, что в Туве в ДТП с автобусом пострадали десять человек, семерых из них госпитализировали.

