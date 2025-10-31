Дело о подготовке теракта в аэропорту Внуково направили в суд

Житель Подмосковья предстанет перед судом за подготовку теракта в аэропорту Внуково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

37-летнего мужчину обвиняют в приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте взрывных устройств и веществ.

По версии следствия, в августе 2024 года фигурант сфотографировал на телефон территорию аэропорта, а потом отправил снимки соучастнику. 20 февраля он извлек из тайника на кладбище в Климовске квадрокоптер с взрывчатым веществом, перевез его в гараж Подольска и хранил там.

Устройство предназначалось для поражения воздушных судов, которые бы отправлялись из аэропорта. 24 февраля мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.