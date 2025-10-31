Мир
Директор нацразведки США признала подавление режимов в других странах

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Директор нацразведки США Тулси Габбард признала, что Вашингтон занимался «подавлением режимов» в других странах, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Подавление режимов, попытки построения нашей системы власти у других. Вмешательство в конфликты, которые мы едва понимали и из которых выходили с большим количеством врагов, чем союзников», — сказала Габбард, отметив, что США поддерживали такой режим слишком долго.

Ранее Габбард нашла способ борьбы с утечками данных в СМИ и предписывала проверять сотрудников на полиграфе. Отмечается, что в служебной записке Габбард просит агентства разведывательного сообщества США рассмотреть возможность проведения выборочных проверок на полиграфе в сочетании с контрразведывательными расследованиями.

