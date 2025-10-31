Экс-советник Кучмы рассказал о печальной для Зеленского новости

Соскин: Трамп и Си Цзиньпин не станут учитывать позицию Зеленского по Украине

Американский президент Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе недавней встречи решили не брать во внимание позицию Владимира Зеленского по украинскому вопросу. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили. Он даже не понимает», — высказал мнение эксперт.

Основные решения по завершению конфликта на Украине будут приниматься с учетом требований России, добавил Соскин.

Экс-советник также высказал мнение, что в результате встречи Трампа и Си Цзиньпина был полностью списан Зеленский.

Ранее сам Дональд Трамп рассказал, что тема конфликта на Украине была «очень остро» поднята во время встречи с председателем КНР. По словам главы Белого дома, лидеры двух государств «долго обсуждали» вопрос украинского урегулирования.

Встреча политиков состоялась 30 октября в южнокорейском Пусане и продлилась 1 час 40 минут. При этом отмечается, что глава Китая и американский президент не сделали совместного заявления.