Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:51, 31 октября 2025Бывший СССР

Экс-советник Кучмы рассказал о печальной для Зеленского новости

Соскин: Трамп и Си Цзиньпин не станут учитывать позицию Зеленского по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе недавней встречи решили не брать во внимание позицию Владимира Зеленского по украинскому вопросу. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили. Он даже не понимает», — высказал мнение эксперт.

Основные решения по завершению конфликта на Украине будут приниматься с учетом требований России, добавил Соскин.

Экс-советник также высказал мнение, что в результате встречи Трампа и Си Цзиньпина был полностью списан Зеленский.

Ранее сам Дональд Трамп рассказал, что тема конфликта на Украине была «очень остро» поднята во время встречи с председателем КНР. По словам главы Белого дома, лидеры двух государств «долго обсуждали» вопрос украинского урегулирования.

Встреча политиков состоялась 30 октября в южнокорейском Пусане и продлилась 1 час 40 минут. При этом отмечается, что глава Китая и американский президент не сделали совместного заявления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

    Американский подполковник рассказал о влиянии на США военных испытаний в России

    Назван проявляющийся в туалете неочевидный симптом импотенции

    В России высказались об условиях применения «Орешника» в зоне СВО

    Россиянин пробежал полумарафон в кроксах и показал последствия

    Предсказан рост стоимости жилья в аренду на ближайшие два года

    Стала известна новая причина возникновения ожирения

    В Москве на восемь суток арестовали мужчину за прыжок с вагона метро в реку

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в трех российских городах

    В России предложили вернуть обществознание для шестых и седьмых классов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости