16:27, 31 октября 2025Экономика

Энергетический гигант предупредил об обрушении цен на нефть

Chevron: Падение цен на нефть может продолжиться и в 2026 году
Кирилл Луцюк

Фото: Mario Tama / Getty Images

Есть риск, что цены на нефть продолжат падать в 2026 году. Об этом предупредил финансовый директор Chevron Эймер Боннер, его процитировало Bloomberg.

Причиной такого развития событий станут высокие показатели добычи в странах ОПЕК+, а также не присоединившихся к этому картелю государствах. Это окажет давление на нефтяные котировки.

В связи с этим агентство напомнило, что в 2025 году увеличение поставок этого энергоносителя из стран ОПЕК и ее союзников в сочетании с ростом добычи в Гайане, Бразилии, Канаде и США уже привели к снижению мировых цен на нефть почти на 13 процентов. Впрочем, некоторые аналитики не исключают, что в 2026 году рост предложения замедлится, а значит, появятся условия для потенциального восстановления цен.

В начале сентября стало известно, что крупнейшие мировые нефтегазовые компании уже приготовились к длительному периоду низких цен на сырую нефть. Это выражается в том, что они увольняют сотрудников, снижают расходы и инвестиции самыми быстрыми темпами с момента обвала рынка, который в свое время вызвала пандемия коронавируса. Среди тех, кто уволил тысячи человек, оказались Chevron и BP.

