Еще один маркетплейс в России поднимет комиссии для продавцов

«Яндекс Маркет» вслед за Ozon поднимет комиссии для продавцов с 10 ноября

«Яндекс Маркет» вслед за Ozon поднимет комиссии для продавцов в ноябре. Об этом сообщается в Telegram-канале маркетплейса.

Изменение тарифов произойдет с 10 ноября 2025 года. С этой даты стоимость услуги повысится для большинства категорий товаров, размещаемых на маркетплейсе. Тарифы в сегменте «Авто» будут доходить вплоть до 42 процентов, в разделе «Аптека» — до 40 процентов, «Бытовая техника» — до 42 процентов. В категориях «Медицинские приборы» и «Детские товары» рост комиссии составит почти 100 процентов, а в разделах «Оптика» и «Ортопедические изделия» стоимость услуги увеличится в 20 раз.

В то же время для части категорий размещаемых на маркетплейсе товарных категорий стоимость услуги не изменится, а для некоторых — снизится, уточнили представители онлайн-площадки. Сэкономить на услуге получится, продавая товары и услуги по фиксированному пятипроцентному тарифу. Ускорение же отгрузки и размещения товаров позволит рассчитывать на скидку в 4-7 процентных пунктов.

Комиссии для продавцов на маркетплейсах нужны для оплаты пользования продавцами инфраструктурой онлайн-площадки. Речь идет в том числе о размещении товаров на сайте, хранении и доставке, обработке заказов и возвратов, а также приеме оплаты от покупателей. Подобного рода комиссии вкладываются в конечную стоимость товаров. При их повышении будет увеличиваться потребительская цена. Таким образом продавцы компенсируют свои растущие затраты.

Ранее о повышении комиссии для продавцов объявил еще один крупный российский маркетплейс. С 10 ноября руководство Ozon повысит стоимость этой услуги в среднем на пять процентов почти для всех товарных категорий. Изменения затронут продавцов, которые работают по схемам FBO (товар хранится на складе, а маркетплейс занимается упаковкой и доставкой), FBS (товар хранится и упаковывается на складе продавца, а маркетплейс его доставляет покупателю) и Real FBS (товар хранится и упаковывается у продавца, а маркетплейс используется в качестве витрины). Все это вкупе с принудительным введением новых правил возврата, предупреждал старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин, сделает товары на Ozon дороже.