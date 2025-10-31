Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:04, 31 октября 2025Экономика

Эстонская компания установила плату за энергонезависимость от России

Эстонская компания Elering установила плату за энергонезависимость от России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Председатель правления эстонской государственной энергетической компании Elering Калле Килк объявил, что с 2026 года граждане страны будут обязаны вносить новую плату за электроэнергию, которая позиционируется как «цена энергетической независимости» от России.

Elering утвердила плату за «балансирующую мощность» в размере 3,73 евро за мегаватт-час, которая будет взиматься с января 2026 года как с потребителей, так с производителей электроэнергии.

«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — отметил Килк.

Уточняется, что новая плата пойдет на финансирование резервов, которые поддерживают стабильность частоты в энергосистеме.

Кроме того, с января 2026 года жители Эстонии будут вносить платеж за «надежность энергоснабжения», покрывающий затраты на обеспечение достаточного электроснабжения в периоды низкой выработки возобновляемой энергии. Согласно прогнозам, этот новый сбор увеличит счета домохозяйств на два евро ежемесячно, сообщает ERR.

До этого Эстония вместе с двумя другими прибалтийскими республиками — Литвой и Латвией — вышла из единой системы БРЭЛЛ (совместное с Россией и Белоруссией электрическое кольцо). Перед отключением Эстонии от БРЭЛЛ жители постсоветской страны в несколько десятков раз нарастили закупки генераторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взыскание долгов без суда, ограничение по сим-картам и контроль за оборотом спирта. С 1 ноября вступают в силу новые законы

    Гадалка сделала предсказание о судьбе Украины и вызвала скандал в сети

    Военкоры опровергли сообщения о попытках ВСУ контратаковать у Покровска

    Военных Тринидада и Тобаго привели в полную боевую готовность

    Кристина Асмус получила травмы во время исполнения трюков на съемках

    Украину предупредили о риске экономической катастрофы

    Депутат высказался о сносе памятника Пушкину в Одессе

    72-летней Елене Прокловой сделали предложение руки и сердца

    Эстонская компания установила плату за энергонезависимость от России

    Директор нацразведки США признала подавление режимов в других странах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости