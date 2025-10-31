Эстонская компания установила плату за энергонезависимость от России

Эстонская компания Elering установила плату за энергонезависимость от России

Председатель правления эстонской государственной энергетической компании Elering Калле Килк объявил, что с 2026 года граждане страны будут обязаны вносить новую плату за электроэнергию, которая позиционируется как «цена энергетической независимости» от России.

Elering утвердила плату за «балансирующую мощность» в размере 3,73 евро за мегаватт-час, которая будет взиматься с января 2026 года как с потребителей, так с производителей электроэнергии.

«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — отметил Килк.

Уточняется, что новая плата пойдет на финансирование резервов, которые поддерживают стабильность частоты в энергосистеме.

Кроме того, с января 2026 года жители Эстонии будут вносить платеж за «надежность энергоснабжения», покрывающий затраты на обеспечение достаточного электроснабжения в периоды низкой выработки возобновляемой энергии. Согласно прогнозам, этот новый сбор увеличит счета домохозяйств на два евро ежемесячно, сообщает ERR.

До этого Эстония вместе с двумя другими прибалтийскими республиками — Литвой и Латвией — вышла из единой системы БРЭЛЛ (совместное с Россией и Белоруссией электрическое кольцо). Перед отключением Эстонии от БРЭЛЛ жители постсоветской страны в несколько десятков раз нарастили закупки генераторов.