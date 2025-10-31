Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 31 октября 2025Мир

Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

Bild: Германия вслепую заключит контракты на поставку 12 тысяч дронов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jason Ree / Reuters

Германия намерена «практически вслепую» заключить контракты на поставку 12 тысяч беспилотников общей стоимостью около 900 миллионов евро, не дожидаясь завершения их испытаний. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, соглашения планируется подписать с тремя немецкими компаниями — Stark, Helsing и Rheinmetall. Однако на секретные испытания прибыло лишь две из них, и только одна смогла показать удовлетворительные результаты.

«В то время, как все полеты дронов Helsing прошли успешно и с соблюдением требуемых параметров, дрон Stark, как сообщается, дважды промахнулся мимо цели. Один раз более чем на 150 метров, а второй дрон Stark, по словам очевидцев, неуправляемо упал в лес», — сказано в сообщении.

Ранее председатель комитета по обороне Бундестага Томас Ревекамп заявил, что запрет на задействование Бундесвера для обеспечения внутренней безопасности, введенный в конституцию после Второй мировой войны, мешает немецким властям эффективно противодействовать беспилотникам.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Хирург раскрыл правду о пластике 43-летней Алены Водонаевой

    Россиянин провез Cartier в кроссовке и попался таможенникам Москвы

    Стало известно об ожесточенном сопротивлении ВСУ на одном из участков боевых действий

    Украинская певица Приходько пригрозила Киеву гражданской войной

    Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости