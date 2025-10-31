Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

Bild: Германия вслепую заключит контракты на поставку 12 тысяч дронов

Германия намерена «практически вслепую» заключить контракты на поставку 12 тысяч беспилотников общей стоимостью около 900 миллионов евро, не дожидаясь завершения их испытаний. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, соглашения планируется подписать с тремя немецкими компаниями — Stark, Helsing и Rheinmetall. Однако на секретные испытания прибыло лишь две из них, и только одна смогла показать удовлетворительные результаты.

«В то время, как все полеты дронов Helsing прошли успешно и с соблюдением требуемых параметров, дрон Stark, как сообщается, дважды промахнулся мимо цели. Один раз более чем на 150 метров, а второй дрон Stark, по словам очевидцев, неуправляемо упал в лес», — сказано в сообщении.

Ранее председатель комитета по обороне Бундестага Томас Ревекамп заявил, что запрет на задействование Бундесвера для обеспечения внутренней безопасности, введенный в конституцию после Второй мировой войны, мешает немецким властям эффективно противодействовать беспилотникам.