07:19, 10 октября 2025Мир

В Бундестаге рассказали о главной помехе в борьбе с дронами в Германии

Politico: Законы времен денацификации мешают Германии бороться с беспилотниками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Запрет на задействование Бундесвера для обеспечения внутренней безопасности, введенный в конституцию после Второй мировой войны, мешает немецким властям эффективно противодействовать беспилотникам. Об этом изданию Politico рассказал председатель комитета по обороне Бундестага Томас Ревекамп.

«Нам нужно внести поправки в законы, чтобы те, кто может непосредственно заняться этим вопросом (борьбой с беспилотниками — Прим. "Ленты.ру"), включая Бундесвер, также имели такие полномочия», — отметил он.

В статье также указано, что Германия вправе использовать войска на своей территории в случае полномасштабного вооруженного вторжения. При этом полеты дронов классифицируются иначе. Бундесверу, который обладает достаточными техническими возможностями, разрешено сбивать беспилотники только над военными объектами. Конституцию ФРГ, считает Ревекамп, «необходимо адаптировать к реальности».

8 октября издание Reuters написало, что власти Германии разрешили немецкой полиции сбивать неопознанные дроны. До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ситуацию с неопознанными дронами следует воспринимать спокойно и трезво.

До этого стало известно, что беспилотники, замеченные над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами. При этом полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота БПЛА.

