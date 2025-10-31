Главный противник Трампа высказался о возобновлении ядерных испытаний США

NBC: Губернатор Ньюсом раскритиковал возобновление Трампом ядерных испытаний

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал возобновление президентом США Дональдом Трампом американских ядерных испытаний. Его слова передает телеканал NBC.

«Послушайте, это слабость, маскирующаяся под силу. Это классический пример Трампа и трампизма. Этот парень исторически слаб, и это действия слабого человека, который пытается казаться сильным», — подчеркнул политик-демократ.

Ранее японцы, пережившие ядерные удары США, выступили против распоряжения Трампа возобновить испытания ядерного оружия.