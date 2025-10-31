Мир
Главный противник Трампа высказался о возобновлении ядерных испытаний США

NBC: Губернатор Ньюсом раскритиковал возобновление Трампом ядерных испытаний
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fred Greaves / Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал возобновление президентом США Дональдом Трампом американских ядерных испытаний. Его слова передает телеканал NBC.

«Послушайте, это слабость, маскирующаяся под силу. Это классический пример Трампа и трампизма. Этот парень исторически слаб, и это действия слабого человека, который пытается казаться сильным», — подчеркнул политик-демократ.

Ранее японцы, пережившие ядерные удары США, выступили против распоряжения Трампа возобновить испытания ядерного оружия.

