Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа

Figaro: Пережившие ядерные удары США японцы выступили против Трампа

Японцы, пережившие ядерные удары США, выступили против решения американского президента Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Основанная жертвами бомбардировок общественная организация «Нихон Хиданкё» направила письмо протеста в посольство США в Японии. В инстанции подчеркнули, что решение Трампа «противоречит усилиям стран всего мира по построению мира без ядерного оружия и абсолютно неприемлема».

Кроме того, мэр пострадавшего от ядерного удара Нагасаки Сиро Судзуки осудил распоряжение главы США. По его словам, оно «попирает усилия людей по всему миру, которые проливали кровь и слезы за мир без ядерного оружия».

Ранее Трамп распорядился в срочном порядке провести испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.