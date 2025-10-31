Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 31 октября 2025Мир

Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа

Figaro: Пережившие ядерные удары США японцы выступили против Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японцы, пережившие ядерные удары США, выступили против решения американского президента Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Основанная жертвами бомбардировок общественная организация «Нихон Хиданкё» направила письмо протеста в посольство США в Японии. В инстанции подчеркнули, что решение Трампа «противоречит усилиям стран всего мира по построению мира без ядерного оружия и абсолютно неприемлема».

Кроме того, мэр пострадавшего от ядерного удара Нагасаки Сиро Судзуки осудил распоряжение главы США. По его словам, оно «попирает усилия людей по всему миру, которые проливали кровь и слезы за мир без ядерного оружия».

Ранее Трамп распорядился в срочном порядке провести испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Банк России пообещал снизить ключевую ставку

    Солистка «Города 312» прокомментировала первое после инсульта выступление

    Вероятность резкого снижения ключевой ставки в России оценили

    Получившего смертельное ранение россиянина за месяц не смогли эвакуировать с СВО

    Названа причина запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту

    Стало известно о подписании РПЛ многомиллиардного контракта с «Матч ТВ»

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости