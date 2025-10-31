Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 31 октября 2025Мир

В Госдуме заявили о попытках Киева обмануть мировое сообщество

Толмачев: Киев пытается обмануть мировое сообщество, запрещая въезд в котлы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинское руководство, запрещая журналистам въезд в котлы по российским коридорам безопасности, расписывается в своем бессилии и пытается обмануть своих граждан и мировое сообщество, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев не заинтересован в мирном разрешении ситуации и спасении человеческих жизней. «Запрещая журналистам въезд, киевские власти расписываются в своем бессилии и пытаются обмануть и своих граждан, и мировое сообщество», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что Москва во главе с российским лидером Владимиром Путиным демонстрирует предельную открытость, прямо говоря, что «нам скрывать нечего».

Ранее Минобороны РФ заявило, что Киев угрожает журналистам за проезд в котлы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    США проведут тесты по ядерным испытаниям

    В США заявили об усилении антипатии к Украине и Зеленскому среди сторонников MAGA

    Протасевич ответил на вопрос о работе в белорусской разведке

    Орбан высказался о поддержке Украины Евросоюзом

    ЦСКА победил «Пари НН» в матче РПЛ

    В США исключили проигрыш России в конфликте на Украине

    Посол заявил о еще не увиденном Россией европейском плане урегулирования на Украине

    Кипрский журналист заявил о противоречиях в словах Зеленского по Красноармейску

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес в честь Хеллоуина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости