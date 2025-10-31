Губернатор сообщил о ликвидации боезарядов после атаки ВСУ на инфраструктуру

Специалисты после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Владимирскую область, где в результате оказалась повреждена инфраструктура, будут ликвидировать неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом написал губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

«В рамках работы по ликвидации последствий атаки БПЛА будет производиться ликвидация неразорвавшихся боезарядов. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие», — сообщил Авдеев.

Он обратился к жителям, которые живут в районе Энергетика во Владимире, с просьбой не покидать свои дома. Ситуация, по словам губернатора, находится под контролем властей.

ВСУ атаковали Владимирскую область в ночь на пятницу, 31 октября. Сообщалось, что повреждена инфраструктура близ Владимира, однако все системы функционируют в обычном режиме.