Клиенты российских банков пожаловались на одностороннее изменение условий кредитов

«Известия»: Российские банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов

Клиенты российских банков пожаловались, что финансовые организации начали в одностороннем порядке менять условия предоставления кредитов по уже заключенным договорам. Заемщиков никто не уведомляет и не спрашивает их согласия, перед тем как скорректировать график платежей, увеличить срок кредита и, следовательно, сумму переплаты, пишут «Известия».

Также клиенты сталкиваются с изменением процентной ставки. Чаще всего такое происходит после отключения платных сервисных пакетов, обеспечивающих льготы по кредиту. Граждане не всегда отключают их специально, иногда это случается автоматически, если они нарушают условия договора. В этом случае формально банки имеют право пересмотреть параметры кредита, но для заемщиков это становится неожиданностью.