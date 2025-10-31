Экономика
17:32, 31 октября 2025Экономика

Короля пней нашли в России

В Ленобласти нашли древнейший пень возрастом 385 млн лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Антон Барашенков | russianfossils»

В Ленинградской области палеонтологи обнаружили пень возрастом 385 миллионов лет. За его исследование возьмутся ученые из СПбГУ, об этом популяризатор палеонтологии и автор проекта «Палеогород» Антон Барашенков рассказал «Фонтанке».

Эксперт назвал пень находкой века. «Настоящий протопень, пень-прародитель, король всех пней! Почти всю неделю катался с палеонтологами из СПбГУ под Лугу в холодрыгу — все ради него!» — поделился Барашенков.

Собеседник издания подчеркнул, что пень, который обнаружил палеонтолог-любитель Денис Гогуев, представляет значительный интерес для мировой науки. Барашенков считает, что окаменелость может оказаться неизвестной разновидностью первых деревьев на Земле.

Ранее на поле брачных боев лосей в Всеволожском районе Ленинградской области вырос гриб ежовик чешуйчатый, или «лось».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Короля пней нашли в России

