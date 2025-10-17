Экономика
17:45, 17 октября 2025Экономика

На поле брачных боев лосей выросли другие «лоси»

В Ленобласти на поле брачных боев лосей выросли грибы «лоси»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Tatiana / Wikimedia

На поле брачных боев лосей в Всеволожском районе Ленинградской области вырос гриб ежовик чешуйчатый (Sarcodon squamosus), или «лось». Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».

Гриб имеет покрытую чешуйками шляпку с пластинами снизу. Свое первое название он получил за нижнюю часть, напоминающую иголки, а второе — за особый интерес лосей к этому грибу. Вид не имеет ядовитых двойников и, по словам Глазкова, отличается приятным вкусом.

«Любопытно, я нашел много этих самых "лосей" как раз около поляны, где сейчас проходят брачные турниры у сохатых. Подрался — и тут же подкрепился!» — написал эксперт. Он добавил, что помимо ежовиков лоси часто питаются опятами, маслятами, груздями, рыжиками и белыми грибами.

Ранее миколог Максим Дьяков напомнил россиянам, что сезон сбора грибов в Центральной России еще не завершился. Сейчас в лесах можно найти осенние опята, польский гриб, фиолетовые рядовки и другие виды.

    Все новости