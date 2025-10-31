Силовые структуры
14:32, 31 октября 2025Силовые структуры

В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

В Дербенте вскрылись махинации с землей сотрудника городской администрации
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Республике Дагестан»

В Дербенте вскрылись крупные махинации с землей начальника управления земельных и имущественных отношений администрации города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

Чиновник подозревается по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

По данным следствия, в 2023-2024 годах фигурант вместе с другими неустановленными должностными лицами администрации незаконно распоряжался муниципальными земельными участками, в том числе изменял их площади в пользу третьих лиц. По месту жительства сотрудника и в администрации правоохранители провели обыск. В результате были обнаружены и изъяты документы и имеющие значение для расследования предметы.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры.

