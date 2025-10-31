Летевший в Ольгин самолет с россиянами сел в другом городе из-за погоды

Летевший в провинцию Ольгин на Кубе самолет с российскими туристами сел в другом городе из-за плохих погодных условий на фоне урагана «Мелисса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что борт с 433 пассажирами вылетел из Москвы, но был перенаправлен в Варадеро. Как рассказали в Pegas Touristik, все их клиенты размещены в комфортных гостиничных комплексах. О судьбе остальных путешественников не сообщается.

Ранее ураган «Мелисса» порушил отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, где отдыхали россияне. 29 октября стихия добралась до провинции Ольгин. В тот день порывы ветра достигали 195 километров в час.