Мишустин встретится с Си Цзиньпином

Мишустин обсудит с Си Цзиньпином укрепление российско-китайских отношений
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай с визитом, который пройдет с 3 по 4 ноября, а также проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе предстоящего визита Мишустина планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — отмечается в заявлении пресс-службы правительства России.

Также в Ханчжоу у премьер-министра запланировано проведение тридцатой регулярной встречи глав правительств России и КНР с участием премьера Госсовета Китая Ли Цяна.

30 октября Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер оценил встречу с председателем КНР на 12 баллов из 10.

