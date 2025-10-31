Момент массового ДТП с трамваем в Туле попал на видео

Момент массового ДТП с трамваем и двумя маршрутками в Туле, где пострадали 25 человек, попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Только новости».

В пятницу, 31 октября, на Пролетарском мосту в российском городе столкнулись трамвай, две пассажирские «Газели» и один легковой автомобиль.

На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус врезался во внезапно сошедший с рельсов трамвай, после чего «Газель» вынесло на обочину.

Позднее Следственный комитет опубликовал еще одно видео, на котором заметны последствия аварии. Автобусы получили серьезные механические повреждения — разбиты стекла, смяты кузова.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП не удалось спасти четырех человек. Причиной произошедшего назвали сход трамвая.

